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1 час назад

Названы города России с подорожавшей «вторичкой»

Lenta.ruиещё 1

В сентябре 2022 года вторичное жилье больше всего подорожало в Волгограде — динамика за месяц достигла 1,4 процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Названы города России с подорожавшей «вторичкой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Городом с подорожавшей «вторичкой» также назвали Челябинск, где средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 1,2 процента. Топ-3 списка замкнула Уфа — цена повысилась на один процент. Ниже в списке расположился Красноярск с динамикой в 0,5 процента. Пятую строчку рейтинга занял Екатеринбург с увеличением стоимости в 0,3 процента.

Однако в некоторых крупных городах страны аналитики зафиксировали отрицательную динамику. В Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре стоимость «квадрата» снизилась на 0,3 процента. В Москве заметили почти нулевую динамику.

Ранее аналитики Est-a-Tet выяснили, что к концу третьего квартала 2022 года в Москве подешевел квадратный метр жилья на вторичном рынке — динамика достигла восьми процентов относительно второго квартала. Средневзвешенную цену «квадрата» оценили в 405,2 тысячи рублей.

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