На рынке недвижимости в России заметили ценопад

Рынок недвижимости знобит с февраля, заявила генеральный директор агентства недвижимости полного цикла «Территория недвижимости FQF» Ирина Нигматуллина. Сейчас наблюдается «ценопад», который продолжится и зимой, спрогнозировала эксперт. Своим мнением по поводу того, что ждет ипотечный рынок и рынок недвижимости в будущем специалист поделилась с «Лентой.ру».

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На рынок начнет влиять так называемый сезонный фактор, считает Нигматуллина.

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«Инфляция пойдет в рост, что сделает невозможным снижение ключевой ставки. Но даже если она установится на 7,5 процента средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 10-10,5 процента, что в пределах разумного, но выше нынешних показателей», — высказалась гендиректор агентства недвижимости.

Кроме того, продолжила Нигматуллина, Банк России заявил о предстоящей борьбе с околонулевыми ставками, не соответствующими действительности и вводящими потребителей в замешательство.

«Учитывая эти факторы, не зря уже наблюдается медленный рост ипотечных ставок, но не стоит бояться — он скоро остановится на конкретной точке и дальше повышения не предвидится», — заявила эксперт.

Ставки по льготным программам зафиксированы законодательно и меняться по желанию банков не могут, дополнила свой ответ Нигматуллина.

Отдельно специалист высказалась по поводу спроса на рынке недвижимости.

«Все же он меньше предложения, да и до специальной военной операции был таковым, поскольку стоимость жилья достигла максимально некомфортных для потребителей значений, практически не приемлемых», — объяснила она.

Отсюда — снижение цен на рынках первичного и вторичного жилья.

«Проще говоря, застройщики понимают ситуацию и стараются всеми способами продать подешевевшие объекты недвижимости», — заметила Нигматуллина.

По ее словам, в регионах покупателей осталось мало, а активность будущих владельцев или арендаторов недвижимости Санкт-Петербурга и Москвы сохраняется.

Она подчеркнула, что это не является заслугой рынка. В разрезе недвижимости он достаточно инертен и медленно реагирует на окружающие факторы.

«Здесь сработала простая математика: продавцы снижают цены, чтобы не потонуть в море конкурентов, а собственники московских квартир, находящиеся в постоянном ожидании чуда, выставляли объекты на продажу по завышенной цене. Среднее арифметическое значительного падения в итоге не показало», — разъяснила эксперт по недвижимости.

Нигматуллина уверена, что продавцы будут вынуждены так или иначе сбрасывать цены.

«Проводимые сейчас сделки, с учетом того что большинство заморожено или отменено, уже заключаются с большими дисконтами, без них — никак. Еще предлагаются рассрочки, ипотечные спецусловия. Взять хотя бы кредитование без первоначального взноса, погашение траншами, различные подарки и "индивидуальные скидки"», — пояснила эксперт.

По поводу первичного рынка эксперт сообщила, что московский рынок может упасть до показателей начала 2020 года, то есть снизиться до 30 процентов в зависимости от класса жилья.

«Не только в сердце России сдуваются цены. Еще 22 города показывают такие темпы», — указала Нигматуллина.