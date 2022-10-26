Переселенцам из новых регионов РФ предложили выдавать жилье

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину предложение обеспечить жильем беженцев не только из Херсонской области, но и из Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик. С копией письма ознакомились "Известия".

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Инициатива зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой и члена комитета Александра Якубовского предполагает предоставление переселенцам из новых регионов России жилья на условиях социального найма, пишут в среду "Известия". Предполагается, что квартиры можно будет приобретать на первичном рынке недвижимости у девелоперов, а также на вторичном рынке.

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Выкупать жилье, по словам Якубовского, планируется по средней нормативной цене в стране - это 83,4 тыс. рублей за 1 кв. м. Сейчас жилье в России могут получить только переселенцы из Херсонской области. Для этого им предоставляют жилищные сертификаты, которые можно использовать как на первичном, так и на вторичном рынке, а также под индивидуальное жилищное строительство. Сертификаты рассчитываются по стоимости 83,4 тыс. рубля за 1 кв. м, заметил Якубовский.

Депутат подчеркнул, что жилье по социальному найму предоставляется бесплатно, а при желании квартиры можно приватизировать в будущем. По мнению Светланы Разворотневой, такой вариант будет удобен для беженцев, которые не готовы принимать окончательное решение о переезде, а просто хотят переждать какое-то время. "В то же время следует продумать разные варианты использования жилья, которое предоставляется нуждающимся по социальному найму. В стране нужен фонд, который нельзя будет приватизировать, то есть именно для временного проживания. К примеру, на случай эвакуации россиян из приграничных с Украиной субъектов или на время ожидания сиротами жилья в собственность", - сказала парламентарий.