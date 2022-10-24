Скидки на один вид квартир в Москве выросли в два раза

В третьем квартале 2022 года скидки на элитные квартиры в Москве выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Опрошенные РБК эксперты связывают это с ростом предложения и недостаточным спросом на этот вид жилья.

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По данным Intermark Real Estate, в период с июля по сентябрь средняя скидка на вторичном рынке элитного жилья в столице была на уровне 5,5 процента — в те же месяцы в 2021-м дисконт достигал 2,7 процента. Если же учитывать только сделки со скидками, то средняя уступка в цене выросла за год с 4,9 процента до 7,7 процента, уточнили специалисты.

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Делать скидки продавцы элитной недвижимости стали на фоне снижения спроса после объявления 21 сентября в России частичной мобилизации, когда часть платежеспособных покупателей покинули страну. Кроме того, предложение жилья для богатых с дисконтом рекордно выросло. По данным Intermark Real Estate, в третьем квартале 2022 года доля продаваемых со скидкой в 10-20 процентов квартир выросла до 9 процентов — в аналогичный период в 2021-м показатель был на уровне 5 процентов. Стало больше и лотов, предлагаемых с дисконтом в 5-10 процентов — их доля выросла с 19 до 25 процентов. При этом в 2022 году 3 процента продавцов готовы сделать скидку 20 процентов — в 2021-м подобных уступок в цене не было зафиксировано.

Специалисты отмечают, что на рынке появились новые высокобюджетные лоты, освободившиеся после выезда зарубежных арендаторов или отъезда собственников за рубеж. Также на рынке наблюдается тенденция, когда люди продают элитные квартиры с дисконтом, чтобы впоследствии купить недвижимость для постоянного проживания в других странах, добавил директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьев.

По словам экспертов, дальнейшее развитие ситуации в сегменте элитного жилья зависит от политической и экономической обстановки в стране. Однако говорить о смене тренда на понижение цен пока рано, считает управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин. По прогнозам специалиста, плавный рост средних скидок на элитные квартиры и доли сделок со скидками более 5-10 процентов продолжится и в четвертом квартале 2022 года.

Эксперт уточнил, что многие из тех, кто готов покупать дорогую недвижимость, ранее инвестировали в рынки других стран. Сейчас действуют ограничения, и ближайшие несколько лет вся активность будет сосредоточена на внутреннем рынке — сильного роста скидок на элитном рынке пока не ожидается, но тот дисконт, который уже есть на рынке, останется и в ближайшем будущем, заключил Халин.