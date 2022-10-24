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1 час назад

В Москве недосчитались одного типа жилья

Lenta.ru

В Старой Москве обнаружили дефицит мало- и среднеэтажных новостроек высотой до 11 этажей. О том, что в столице недосчитались одного типа жилья, сообщили аналитики компании VSN Realty, пишут «Известия».

В Москве недосчитались одного типа жилья
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Специалисты отметили, что в данный момент в пяти округах Москвы — Северном, Центральном, Западном, Северо-Западном и Южном — возводят семь таких проектов. При этом доступные для покупки квартиры в домах, введенных в эксплуатацию, есть лишь в двух комплексах. Цена квадратного метра в новостройках высотой до 11 этажей варьируется между 260 и 566 тысячами рублей за квадратный метр. Самые дорогие квартиры в таких домах расположены в Центральном административном округе.

По словам генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, преимуществами домов средней и малой этажности служат меньшее количество соседей, а также камерность и собственная закрытая территория. Несмотря на небольшую выборку, для потенциальных покупателей доступны проекты в локациях высокого класса в Замоскворечье, в западной части столицы или практически за городом, неподалеку от Москвы-реки.

В октябре аналитики компании «АЕОН-Девелопмент» обнаружили в Москве серьезный дефицит предложения студий премиум-сегмента на первичном рынке. По данным специалистов, в Москве есть 37 премиальных жилых и апартаментных комплексов, при этом студии доступны для покупки только в пяти из них.

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