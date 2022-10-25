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1 час назад

Условия по семейной ипотеке в России захотели смягчить

Lenta.ruиещё 2

Семейную ипотеку в России захотели выдавать семьям с детьми до 18 лет. С предложением смягчить условия по льготным кредитам на жилье выступили в институте развития «Дом.рф», пишет РИА Новости.

Условия по семейной ипотеке предложили смягчить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас программа семейной ипотеки распространяется на родителей, у которых не ранее 1 января 2018 года появился хотя бы один ребенок.

«Одно из наших предложений антикризисных — распространение семейной ипотеки на семьи с несовершеннолетними детьми независимо от их даты рождения», — заявил руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг.

По словам специалиста, мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, а также обеспечить рост ипотечного кредитования.

Ранее в октябре российское правительство продлило действие программы семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, льготными условиями смогут воспользоваться граждане, у которых родится ребенок до конца 2023 года. Глава кабмина рассчитывает, что в следующем году получить кредит на жилье по этой программе смогут более 150 тысяч семей, а общий объем выдачи достигнет примерно одного триллиона рублей.

Недвижимость,Михаил Гольдберг,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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