Условия по семейной ипотеке предложили смягчить

Семейную ипотеку в России захотели выдавать семьям с детьми до 18 лет. С предложением смягчить условия по льготным кредитам на жилье выступили в институте развития «Дом.рф», пишет РИА Новости.

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Сейчас программа семейной ипотеки распространяется на родителей, у которых не ранее 1 января 2018 года появился хотя бы один ребенок.

«Одно из наших предложений антикризисных — распространение семейной ипотеки на семьи с несовершеннолетними детьми независимо от их даты рождения», — заявил руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг.

По словам специалиста, мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, а также обеспечить рост ипотечного кредитования.