Число начатых строек в Подмосковье выросло на треть

Число начатых строек выросло в Московской области на 32% с начала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Работы стартовали на 478 объектах.

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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Главгосстройнадзор региона.

«Самое большое количество объектов, строительство которых началось в этом году, — это многоквартирные дома: 115. В том числе в Раменском начали строить 17 жилых зданий, в Красногорске — 15, в Мытищах — 11», — заявил глава ведомства Артур Гарибян.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе строится 228 домов, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Депстрой. Темпы жилого строительства выросли почти в два раза — в 2022 году в ЯНАО выдали 65 разрешений против 35 в 2021-м.