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56 минут назад

Россияне скупили каждый пятый объект недвижимости в Турции в 2022 году

Газета.Ru

В 2022 году россияне проявили наибольший интерес к покупке недвижимости в Турции среди всех иностранных граждан. С января россияне приобрели каждый пятый объект жилья в республике, приводит слова председателя совета директоров турецкой Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом (GIGDER) Омера Фарука Акбала газета Dunya.

Россияне скупили каждый пятый объект недвижимости в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы продали россиянам каждый пятый дом. Мы отобрали лидерство у таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Черногория и Греция. Мы стали страной, где россияне покупают больше всего», — заявил Акбал.

Средняя сумма инвестиций иностранцев, покупающих жилье в Турции, составляет $245 тыс. на дом. С начала года граждане зарубежных стран осуществили более 50 тыс. таких вложений, добавил он.

27 сентября партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева заявила, что Турция стала самым популярным направлением для переезда у граждан России. На рост интереса россиян к республике повлияла объявленная 21 сентября мобилизация в стране. В период с 19 по 23 число прошлого месяца число заявок на покупку недвижимости в республике выросло в пять раз в сравнении с серединой сентября.

Недвижимость,Ирина Мошева,
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