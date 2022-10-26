Россияне скупили каждый пятый объект недвижимости в Турции

В 2022 году россияне проявили наибольший интерес к покупке недвижимости в Турции среди всех иностранных граждан. С января россияне приобрели каждый пятый объект жилья в республике, приводит слова председателя совета директоров турецкой Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом (GIGDER) Омера Фарука Акбала газета Dunya.

«Мы продали россиянам каждый пятый дом. Мы отобрали лидерство у таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Черногория и Греция. Мы стали страной, где россияне покупают больше всего», — заявил Акбал.

Средняя сумма инвестиций иностранцев, покупающих жилье в Турции, составляет $245 тыс. на дом. С начала года граждане зарубежных стран осуществили более 50 тыс. таких вложений, добавил он.