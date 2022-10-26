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14 минут назад

Раскрыта доля российских сделок на рынке жилья в Турции

Лера Букина

Россияне в 2022 году приобрели каждый пятый объект недвижимости в Турции. Так, они опередили граждан других стран по числу сделок в стране, заявили в турецкой Ассоциации по продвижению недвижимости за рубежом (GIGDER), передает газета Dunya.

Россияне скупили каждый пятый объект недвижимости в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что за девять месяцев объем инвестиций в жилье иностранными гражданами составил более 50 тысяч. В среднем недвижимость обходилась в 245 тысяч долларов, или 15 миллионов рублей.

Также подчеркивается, что по большей части россияне вкладываются именно в жилье в Турции.

В Inhouse Global подчеркнули, что у россиян сейчас есть возможность купить недвижимость на сумму более 400 тысяч долларов, или 24,6 миллиона рублей. Стоимость ниже найти уже практически нельзя, указали в компании.

В Tekce Overseas Gayrimenkul AS обратили внимание на то, что из-за подорожания жилья на первичном рынке спрос на «вторичку» значительно вырос.

Ранее сообщалось, что, по данным Est-a-Tet, в Москве зафиксировано падение стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке. Снижение составило 8% по отношению ко второму кварталу.

Недвижимость,
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