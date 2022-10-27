Россиянам стали предлагать новый вид ипотеки

Застройщики начали предлагать россиянам траншевую ипотеку, которая выдается частями. По словам финансового эксперта Алексея Кричевского, она обладает рядом преимуществ.

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Траншевая ипотека – это кредит на покупку квартиры в новостройке, который выдается в несколько этапов. Например, это могут быть два транша: первый на время участия в долевом строительстве, а второй – после получения квартиры, уточняет News.ru.

По словам Алексея Кричевского, такая ипотека значительно выгоднее других банковских предложений. Он назвал три причины.

«Не нужно нести дополнительные расходы в период строительства – это раз. По сути, кредит стартует не с момента заключения сделки, а с момента заселения – это два. Вероятность задержки сдачи дома резко снижается, застройщику выгодно поскорее завершить строительство – это три», – отметил Кричевский.