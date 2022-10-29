Названы основные правила безопасной покупки квартир в новостройках

Основные правила, которые могут обезопасить покупку квартиры в новостройках «Известиям» назвал президент СРО «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков. По его словам, прежде всего необходимо проверить надежность застройщика.

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«У строительной компании должны быть разрешение на строительство, проектная декларация на объект, документы на земельный участок. Эти документы размещаются в открытом доступе, как минимум на сайте застройщика. Важный показатель — деловая репутация застройщика. Посмотрите, соблюдался ли им ранее график ввода объектов, какие нарекания возникали у покупателей», — сообщил специалист.

Также перед совершением сделки необходимо тщательно изучить договор. В документе должен быть срок по передаче квартиры, например, II квартал 2023 года. Размытые формулировки, типа: «Через 30 дней после ввода в эксплуатацию» должны насторожить. Собеседник издания пояснил, что в этом случае заселение может перенестись на другое время, при этом права покупателя не будут защищены.

Кроме того, при передаче квартиры следует сделать замер ее реальной площади, продолжил Кулаков. Для этого, по его словам, нужно пригласить профессионального оценщика.

«По закону, реальный размер построенного жилья не может отличаться от проектного больше чем на пять процентов. Если же квартира меньше — застройщик вернет деньги. Впрочем, если больше — доплачивать придется новоселам», — отметил эксперт.

Он также посоветовал обращать внимание на инфраструктуру того места, где вы собираетесь приобретать квартиру. Нужно обращать внимание на те объекты, которые уже построены, а не на те, что собирается строить девелоперская компания. Например, проект по строительству школы может быть изменен, и тогда детям не хватит в ней мест. Или вообще вместо учебного заведения и детского сада появится паркинг, пояснил специалист.