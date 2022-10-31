Россиян предупредили о частых способах мошенничества при продаже квартир

Большинство агентств по недвижимости соприкасаются с разной степенью мошенничества. В адвокатской среде даже устоялся термин «паршивый риелтор», рассказала юрист и психолог София Болховитина. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась практическими советами, которые помогут распознать недобросовестного специалиста.

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Основные приемы

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Главный механизм действия недобросовестных риелторов, по словам юриста, заключается в том, чтобы убедить собственника жилья продать объект по невыгодной для него стоимости. Затем они делают неприлично большую надбавку и реализовывают недвижимость покупателям, которые также являются жертвами манипуляций.

Среди основных манипуляций, к которым прибегают такие специалисты, Болховитина выделила ложные прогнозы, опирающиеся на те или иные события в политике. Также их излюбленная тема — цены на нефть, влияющие на курс валют и риск инфляций. Ее используют как предлог, чтобы снять лишний процент с клиентов.

«В-третьих, это акцентирование на клиентов с трудной жизненной ситуацией. Их убеждают, что их компания самая лучшая, и готова в порыве альтруизма сделать уникальное предложение. В итоге люди дарят им много денег, не догадываясь, что стали жертвами легитимных мошеннических групп», — поделилась юрист.

Как распознать риелтора-мошенника

Если раньше сомневаться в компетентности заставляли внешний вид и неуверенность риелтора, то сегодня все изменилось, отметила она. Мошенники стали уверенными в себе и зачастую стремятся привлечь к себе максимум внимания, потому что существует ложный стереотип, что жулики работают втихую и подпольно. Так, они могут проводить конференции и встречи, вести очень активную трудовую жизнь, которая перерастает в блог. А риелторское агентство иметь комплементарность с другими организациями и даже банковскими учреждениями на основе всяческих договоренностей.

Кроме того, стоит насторожиться, если предлагаемая недвижимость выглядит слишком идеально, словно картинка из рекламного ролика. А также если риелтор навязывает недвижимость или условия, и при этом старается торопить.

Болховитина также посоветовала не пренебрегать отзывами клиентов в местных группах, а при наличии малейших подозрений обращаться за консультацией к адвокату.

Документы агентства

«Мошенничество в сфере риелторских услуг не стоит на месте, и наличие лицензии, ИП, выписки из ЕГРИП и прочего еще не гарантирует, что перед вами не мошенники. С документами может быть полный порядок, но при этом активность мошенничества может зашкаливать — что нередко», — предупредила юрист.

Тем не менее, у агентства по недвижимости должны быть такие учредительные документы, как свидетельство о регистрации ООО, устав ООО, свидетельство о постановке на налоговый учет.

Кроме того, риелтор должен иметь при продаже, покупке и аренде квартир доверенность от агентства недвижимости на выполнение определенных действий от лица компании.

«В доверенности указывается перечень полномочий, в том числе подписание агентского договора, синяя печать ООО, срок, на который была выдана доверенность», — уточнила Болховитина.

Распространенная схема

Чаще всего после просмотра объекта на потенциальных покупателей оказывается давление. Им говорят, что квартирой уже заинтересовались другие люди, и если ее сейчас не купить, она достанется им. Когда люди соглашаются, риелтор в срочном порядке предлагает свои условия: заключить договор, оформить ипотеку, оставить залог под расписку.

«После этого у людей возникают сложности. К примеру, хозяева и не думали ее продавать. Бывают случаи продажи арендованных квартир по поддельным документам», — привела пример юрист.

Если человека обманули, лучше сразу отправляться в прокуратуру или правоохранительные органы с заявлением.

«Перед этим нужно собрать все документы, договоры и информацию. Не помешает поиск людей с такой же проблемой, ибо если обманули вас, наверняка, это не единичный случай», — посоветовала она.