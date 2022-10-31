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21 минуту назад

Москвичи передумали покупать один тип жилья

Lenta.ru

В Москве зафиксировали рекордное падение спроса на элитные квартиры. О том, что жители столицы передумали покупать один тип жилья, сообщает РБК со ссылкой на риелторскую компанию Kalinka Group.

Москвичи передумали покупать один тип жилья
Фото: unsplashunsplash

По итогам трех кварталов 2022 года на элитном рынке первичного жилья Москвы было заключено 754 сделки на 87,6 тысячи квадратных метров. Показатель стал минимальным за всю историю наблюдения, побив рекорд 2021 года, когда было заключено 1,9 тысячи договоров.

Эксперты связывают сокращение количества сделок с политической и экономической нестабильностью. Одновременно со снижением спроса в третьем квартале предложение выросло до 2,3 тысячи лотов, что на 10 процентов выше показателя за аналогичный период 2021 года.

При этом средняя цена квадратного метра в сегменте выросла на три процента и достигла 1,41 миллиона рублей. За год показатель увеличился на 27 процентов. По словам аналитиков, рост стоимости элитного жилья произошел из-за влияния высокой доли предложения класса делюкс, где объекты дорожают более высокими темпами.

Ранее в октябре стало известно, что в Подмосковье подешевели съемные элитные дома. Средняя стоимость аренды такого жилья снизилась на 20 процентов по сравнению с 2021 годом, до 1,1 миллиона рублей в месяц.

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