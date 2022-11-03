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1 час назад

Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками

Lenta.ruиещё 1

В октябре 2022 года среди районов Старой Москвы жилье в новостройках больше всего подешевело в Басманном и Сокольниках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков Est-a-Tet.

Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками
Фото: ТАССТАСС

В двух районах объекты потеряли за месяц в цене семь процентов. Районами с подешевевшими новостройками также назвали Старое Крюково и Обручевский — динамика достигла шесть процентов. Третье место со снижением на пять процентов поделили Пресненский район и Нагорный.

Ниже в списке со снижением цены на четыре процента расположились районы Тверской, Алексеевский и Метрогородок. Топ-5 рейтинга замкнули Раменки, где квадратный метр жилья в новостройке стал дешевле на три процента. В среднем по Москве стоимость жилья в новостройках с сентября выросла на 0,2 процента до 463 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» выяснили, что самыми популярными районами Москвы для покупки вторичного жилья стали Теплый Стан, Строгино и Северное Медведково. По итогам сентября 2022 года спрос на вторичные квартиры вырос на рынке на 5,5 процента.

Недвижимость,
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