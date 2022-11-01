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23 минуты назад

Жители Херсона получат бесплатное жилье в любом регионе РФ

Елена Прошина

Жители Херсонской области смогут получить бесплатное жилье в любом регионе России. Об этом URA.RU сообщила министр соцполитики нового субъекта РФ Алла Бархатнова.

Жители Херсона получат бесплатное жилье в любом регионе РФ
Фото: ТАССТАСС

Она отметила, что речь идет о сертификатах на жилье, которые власти России предоставляют херсонцам. Они предполагают, что жители региона могут получить квартиру на первичном или вторичном рынке в РФ в любом субъекте страны, уточнила Бархатнова.

При этом, по ее словам, сертификат имеет ограничение по количеству квадратных метров жилья.

«33 квадрата одному человеку, 42 квадрата семье из двух человек, если от трех и более людей, то по 18 квадратов каждому. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет 83 тысячи рублей», — добавила Бархатнова.

Кроме того она подчеркнула, что сертификат дает херсонцам «бессрочное право владением» полученным в РФ жильем, недвижимость в новом субъекте страны они также не теряют.

Недвижимость,
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