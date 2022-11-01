Жители Херсона получат бесплатное жилье в любом регионе РФ

Жители Херсонской области смогут получить бесплатное жилье в любом регионе России. Об этом URA.RU сообщила министр соцполитики нового субъекта РФ Алла Бархатнова.

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Она отметила, что речь идет о сертификатах на жилье, которые власти России предоставляют херсонцам. Они предполагают, что жители региона могут получить квартиру на первичном или вторичном рынке в РФ в любом субъекте страны, уточнила Бархатнова.

При этом, по ее словам, сертификат имеет ограничение по количеству квадратных метров жилья.

«33 квадрата одному человеку, 42 квадрата семье из двух человек, если от трех и более людей, то по 18 квадратов каждому. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет 83 тысячи рублей», — добавила Бархатнова.