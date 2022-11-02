Собственников предупредили о рисках остаться без жилья

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, в каких случаях собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам. Об этом сообщает агентству «Прайм».

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По ее словам, взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства, а при их отсутствии — на другое имущество, в том числе и квартиру. При этом в связи с чем возникла задолженность не имеет значения. Это могут быть коммунальные услуги, алименты, кредит.

Рыжкова уточнила, что в рамках исполнительного производства единственное жилье не может быть конфисковано у собственника. Исключением является залоговое имущество (ипотека). Также кредиторы могут претендовать на долю в квартире и даже взыскать средства из доли супруга.

Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то взыскание обращается на его долю. Если доли супругов в общем имуществе не выделены, то кредиторы имеют право обратиться в суд с соответствующим требованием.