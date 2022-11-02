Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Собственников предупредили о рисках остаться без жилья

Елена Прошина

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, в каких случаях собственник может лишиться квартиры из-за задолженностей согласно исполнительным документам. Об этом сообщает агентству «Прайм».

Собственников предупредили о рисках остаться без жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства, а при их отсутствии — на другое имущество, в том числе и квартиру. При этом в связи с чем возникла задолженность не имеет значения. Это могут быть коммунальные услуги, алименты, кредит.

Раскрыта популярная схеме отъема жилья у россиян

Рыжкова уточнила, что в рамках исполнительного производства единственное жилье не может быть конфисковано у собственника. Исключением является залоговое имущество (ипотека). Также кредиторы могут претендовать на долю в квартире и даже взыскать средства из доли супруга.

Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то взыскание обращается на его долю. Если доли супругов в общем имуществе не выделены, то кредиторы имеют право обратиться в суд с соответствующим требованием.

«Однако на практике маловероятно продать половину квартиры. Но если задолженность не является личной, например, это не алименты, а кредит, и возникла она в период брака, то взыскание может быть обращено и на долю супруга», — рассказала юрист.

Недвижимость,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители