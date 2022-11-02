Москвичи бросились скупать жилье в одном городе

По итогам сентября 2022 года спрос на недвижимость в Стамбуле со стороны москвичей вырос на 51,1 процента. О том, что жители столицы бросились скупать жилье в турецком городе, говорится в исследовании компании Skolkovo Realty, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В сентябре спрос москвичей на недвижимость в Стамбуле увеличился в 1,5 раза относительно августа. Такой рост показателя оказался самым значительным с марта текущего года, когда число соответствующих запросов за месяц выросло на 103,8 процента. За год спрос на стамбульскую недвижимость вырос на 194,2 процента, а за девять месяцев 2022 года — на 129,2 процента.

Ключевыми факторами, на которые обращают внимание москвичи при выборе жилья в Стамбуле, являются цена, готовность объекта и локация. 58,9 процента покупателей сильнее всего интересовала стоимость, 24,9 процента хотели купить именно вторичное жилье, а 15 процентов искали объект в определенном районе.