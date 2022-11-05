Россиянам рассказали о праве получить участок земли бесплатно

Адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко заявил, что россияне могут получить участок земли на основании нескольких прав. Об том он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

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Стаценко заявил, что россияне с тремя и более детьми имеют право получить землю бесплатно. Кроме того, участки выделяют по специальным программам, среди которых «Дальневосточный гектар» или «Арктический гектар». Претендовать на землю могут и граждане из перечня, предусмотренного региональным законодательством.

Адвокат добавил, что на основе права постоянного бессрочного пользования землю дают органам власти и местного самоуправления, казенным предприятиям, муниципальным и госучреждениям и другим организациям, связанным с государством.