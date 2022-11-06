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16 часов назад

Девелоперы рассказали о снижении цен на новостройки

Говорит Москва

Причина в общей неопределённости и угнетении потребительской активности. Средняя динамика на крупнейших региональных рынках за месяц составила лишь 0,2%. Избежать прямого снижения застройщики пытаются путём различных скидок и акций, объявлений с которыми стало на треть больше. При этом активность покупателей по сравнению с сентябрём снизилась на 10-15%.

Девелоперы рассказали о снижении цен на новостройки
Фото: 

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных риелторов, стабилизация новостного фона о завершении частичной мобилизации приведёт к реализации отложенного спроса. Между тем, роста цен на жильё пока не прогнозируется, так как стоимость новостроек во многих городах уже достигла предела покупательной способности. На сегодня цена квадратного метра на 18 крупнейших региональных рынках (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составляет 137 тысяч рублей, в Москве — 320 тысяч рублей.

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