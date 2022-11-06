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12 часов назад

Риелторы высказались о спросе на жилье с бомбоубежищами

Елена Прошина

Российские риелторы прокомментировали спрос на квартиры в домах с бомбоубежищами. Мнения специалистов приводит «Лента.ру».

Риелторы рассказали о спросе на жилье с бомбоубежищами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последнее время в объявлениях о продаже квартир начали появляться сведения о бомбоубежищах. Однако эксперты рынка полагают, что пока нельзя говорить о массовом спросе на подобные дома.

Так, вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев уверен, что это только начавшийся тренд и спроса пока нет.

«Говорить о том, что на это предложение совершенно точно есть спрос, преждевременно», - заявил он.

Апрелев уточнил, что если подходить к вопросу серьезно, то нужно понимать, что это за помещение, «потому что бомбоубежище бомбоубежищу рознь». Одни представляют собой просто подвал, другие полностью оборудованы и соответствуют определенному уровню.

Петербургский риелтор Алексей Силантьев считает, что информация о наличия бомбоубежища в доме не привлечет покупателей. Он говорит, что видел одно такое объявление и «подумал, что померещилось».

Силантьев склонен считать, что информация о наличии бомбоубежищ - «это развлечение»: люди, покупающие жилье, не будут от нее отталкиваться.

По словам специалиста, когда покупатель ищет квартиру, ему надо обработать большое количество информации. Поэтому все данные надо подавать лаконично и без лишних подробностей.

Ранее эксперты рассказали, что необходимо взять с собой в бомбоубежище и где его найти.

Недвижимость,Константин Апрелев,
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