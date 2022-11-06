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12 часов назад

Девелоперы рассказали об основных трендах на рынке жилья в России

Илья Родин

Эксперты рассказали, что на рынок жилья в настоящее время влияют такие тренды, как общая неопределенность ситуации и вызванное ей угнетение потребительской активности. Участники рынка первичной недвижимости вынуждены не повышать, а постепенно понижать цены. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Девелоперы рассказали об основных трендах на рынке жилья в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что застройщики пытаются всячески избежать прямого снижения цен. Они предлагают покупателям разнообразные скидки и акции.

Вместе с тем, средняя стоимость 1 кв. м. постепенно снижается. В Москве она сократилась на 1,7%, до 320,1 тыс. руб., в Подмосковье на 1,3%, до 163,5 тыс. руб. Кроме того, цены несколько снизились в Санкт-Петербурге и Новосибирске, на 1,3% и 0,8% соответственно.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов уточнил, что активность покупателей на первичном рынке недвижимости в октябре сократилась на 10–15% относительно значений сентября.

По его мнению, это обусловлено общим снижением уверенности потребителей. Он добавил, что за последние несколько дней наметились признаки улучшения ситуации.

Эксперты пояснили, что тренд на постепенное увеличение количества запросов на подбор жилья может стать основным после завершения частичной мобилизации. Они отметили, что в конце октября-начале ноября сократилось количество сомневающихся клиентов.

Недвижимость,Алексей Попов,Коммерсант,
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