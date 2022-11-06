Девелоперы рассказали об основных трендах на рынке жилья в России

Эксперты рассказали, что на рынок жилья в настоящее время влияют такие тренды, как общая неопределенность ситуации и вызванное ей угнетение потребительской активности. Участники рынка первичной недвижимости вынуждены не повышать, а постепенно понижать цены. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

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Отмечается, что застройщики пытаются всячески избежать прямого снижения цен. Они предлагают покупателям разнообразные скидки и акции.

Вместе с тем, средняя стоимость 1 кв. м. постепенно снижается. В Москве она сократилась на 1,7%, до 320,1 тыс. руб., в Подмосковье на 1,3%, до 163,5 тыс. руб. Кроме того, цены несколько снизились в Санкт-Петербурге и Новосибирске, на 1,3% и 0,8% соответственно.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов уточнил, что активность покупателей на первичном рынке недвижимости в октябре сократилась на 10–15% относительно значений сентября.

По его мнению, это обусловлено общим снижением уверенности потребителей. Он добавил, что за последние несколько дней наметились признаки улучшения ситуации.