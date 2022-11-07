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6 часов назад

В Москве подешевели три вида жилья

Lenta.ru

По итогам сентября 2022 года в Москве подешевели три категории вторичной недвижимости. Ставшие более доступными виды жилья в столице «Ленте.ру» назвал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

В Москве подешевели три вида жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первая категория — продаваемые по доверенности объекты, на которые собственник делает значительную скидку. При этом в объявлении не указывается, что жилье продается по доверенности, из-за чего создается иллюзия снижения цен на рынке в целом. Вторая категория — квартиры без ремонта, спрос на которые невысокий, а третья — недвижимость, недавно полученная в наследство.

Цены на входящие в перечисленные категории квартиры с марта-апреля 2022 года снизились на 15 процентов. В то же время стоимость наиболее ликвидных объектов с ремонтом, в хороших домах и удобных районах, находится на уровне цен начала года.

Ранее в ноябре были определены районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем. Лидерами списка стали Восточный, Зеленоградский, Южный и Северо-Западный административные округа.

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