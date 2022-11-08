В Москве выставили на торги квартиру за ₽627 тысяч

В Москве на торги выставили квартиру в деревянном доме, в которой нет никаких коммуникаций. Стартовая цена достигла несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объявление на Инвестиционном портале столицы.

Фото: investmoscow.ru investmoscow.ru

Квартира находится в доме на улице Михельсона в Восточном административном округе. В качестве стартовой цены обозначили 627 тысяч рублей — примерно столько стоят два квадратных метра вторичного жилья в городе.

Площадь жилья достигает 15,5 квадратного метра. Внутри требуется провести капитальный ремонт и коммунальные системы. Там нет части окон — проемы закрыты деревянными досками. Что касается расположения, то до ближайшей станции метро «Лермонтовский проспект» нужно будет идти 7-10 минут.