Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Квартиру без коммуникаций в Москве выставили на торги за сотни тысяч рублей

Lenta.ruиещё 3

В Москве на торги выставили квартиру в деревянном доме, в которой нет никаких коммуникаций. Стартовая цена достигла несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объявление на Инвестиционном портале столицы.

В Москве выставили на торги квартиру за ₽627 тысяч
Фото: investmoscow.ruinvestmoscow.ru

Квартира находится в доме на улице Михельсона в Восточном административном округе. В качестве стартовой цены обозначили 627 тысяч рублей — примерно столько стоят два квадратных метра вторичного жилья в городе.

Площадь жилья достигает 15,5 квадратного метра. Внутри требуется провести капитальный ремонт и коммунальные системы. Там нет части окон — проемы закрыты деревянными досками. Что касается расположения, то до ближайшей станции метро «Лермонтовский проспект» нужно будет идти 7-10 минут.

Ранее аналитики «Инком-Недвижимости» выяснили, что в октябре 2022 года в Москве и Московской области снизилась стоимость жилья. С сентября за месяц объекты в Старой Москве подешевели на процент до 277,9 тысячи рублей за квадратный метр.

Недвижимость,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители