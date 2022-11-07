В России выросло число объявлений о срочной продаже «вторички»

Доля объявлений о срочной продаже вторичного жилья в России обновила трехлетний максимум и составила 4%, в абсолютном выражении количество таких объявлений достигло рекордных 12,5 тысяч, сообщила пресс-служба компании "Циан".

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"На вторичном рынке недвижимости крупных городов впервые доля объявлений со срочными продажами достигла 4%, это максимальные отметки за последние три года. Рост доли таких квартир в продаже начался в марте: 1 марта только 2,8% квартир продавались срочно, 1 апреля доля выросла до 3,4%, а еще через месяц – на 1 мая 2022 года – до 3,7%", – говорится в сообщении компании, проанализировавшей статистику объявлений в 37 российских городах с численностью населения более 500 тысяч человек, а также в Московской и Ленинградской областях.

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По данным классифайда, в абсолютном выражении количество объявлений о срочных продажах на начало ноября достигло 12,5 тысяч - на 85% больше, чем в начале марта, и в целом – максимум за все время. Количество же объявлений в целом по всему рынку за тот же период увеличилось только на 29%.

Максимальную долю срочных продаж "вторички" "Циан" зафиксировал в Махачкале (14%), Ставрополе (8%) и Набережных Челнах (7%). В Москве и Подмосковье она составляет примерно 3%, в Санкт-Петербурге – около 4%. Почти отсутствуют срочные объявления во Владивостоке и Перми.

Каждая пятая квартира с пометкой "срочно" продается в доме, построенном за последние три года, каждая десятая – в доме 2021 года, что аналитики компании объясняют значительной долей среди продавцов инвесторов, в срочном порядке выводящих вложенные средства.

Самые дорогие "новинки" со срочной продажей, по наблюдениям "Циана", выходили на рынок в первые дни частичной мобилизации, 23-27 сентября. Несмотря на то, что в среднем квартиры с пометкой "срочно" продаются с дисконтом 5-8%, на рынок такое жилье выходит с ценником дороже (примерно на 3%), чем остальные квартиры, указывается в сообщении