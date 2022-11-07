Срочная сделка: в РФ зафиксировали рекордное число объявлений о продаже квартир

Количество объявлений о срочной продаже жилья на вторичном рынке России выросло на 85% с начала марта 2022 года и достигло максимума за все время, говорится в исследовании "Циан. Аналитики".

"В абсолютном выражении количество объявлений о срочных продажах достигло 12,5 тыс. - это на 85% больше, чем в начале марта 2022 года и в целом - максимум за все время. Количество объявлений в целом по всему рынку за тот же период увеличилось только на 29%", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, доля объявлений со срочными продажами достигла 4%, что стало максимальной отметкой за последние три года. Рост начался со 2 марта, а локальный пик пришелся на 1 июля - 3,9%, после чего показатель пошел на спад. Очередное увеличение доли и количества срочных объявлений фиксируется с 18 сентября.

"То есть активность собственников по срочным продажам стала расти еще за несколько дней до объявленной частичной мобилизации", - подчеркивается в исследовании.

Средняя стоимость квадратного метра по объявлениям со срочными продажами на начало ноября (100,8 тыс. рублей) была на 5,1% ниже, чем в среднем по всему вторичному рынку. Отмечается, что в начале марта скидка составляла в среднем 4,7%, максимум был достигнут в июле - 5,8%. При этом, по данным аналитиков, каждая пятая квартира с пометкой "срочно" продается в новом доме, построенном за последние три года.

"Это говорит о том, что среди продавцов - немало инвесторов, которые в срочном порядке выводят ранее вложенные средства", - отмечается в сообщении.

Как поясняет руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов, срочные продажи наблюдаются в условиях миграционных процессов и снижения спроса. "Несмотря на рекордную долю таких объявлений, продавцы не готовы идти на большие скидки, но при этом у покупателей появляется больше возможностей для торга уже в процессе предметных переговоров, а не на этапе поиска объявлений. Удерживать средние цены позволят относительно доступная ипотека, которой не было весной 2022 года, что привело на тот момент к более стремительному и продолжительному росту срочных продаж, в отличие от осени 2022 года", - приводятся в сообщении его слова.

В исследование вошли 37 городов с численностью населения от 500 тыс. человек, а также Московская и Ленинградская области.

Застройщики не могут повышать цены на квартиры из-за общей неопределенности и угнетения потребительской активности, считают аналитики. За последний месяц цены на жилье в крупнейших городах России выросли только на 0,2 %.

Застройщики всеми способами избегают снижения цен на квартиры, компании проводят акции и делают скидки. Объявлений подобного рода стало на треть больше. Риэлторы прогнозируют, что при стабилизации ситуации и улучшении новостного фона спрос на первичное жилье вырастет, и рынок сможет продолжить успешно функционировать. Положительно скажется на нем и завершение частичной мобилизации.

«ЦИАН.Аналитика» передает, что средняя стоимость квадратного метра в 18 крупнейших регионах России составляет 137 тыс. рублей. А аналитики «Этажей» говорят, что метр в среднем стоит 102,5 тыс. рублей. Также эксперты заявляют, что в большинстве регионов цены достигли предела покупательской способности населения.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов сообщает, что в октябре люди искали новые квартиры на 10-15 % меньше, чем в сентябре, сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики сходятся во мнении, что положительно на спрос повлияет стабилизация геополитической ситуации в мире.

По итогам сентября 2022 года в Москве подешевели три категории вторичной недвижимости. Ставшие более доступными виды жилья в столице «Ленте.ру» назвал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Первая категория — продаваемые по доверенности объекты, на которые собственник делает значительную скидку. При этом в объявлении не указывается, что жилье продается по доверенности, из-за чего создается иллюзия снижения цен на рынке в целом. Вторая категория — квартиры без ремонта, спрос на которые невысокий, а третья — недвижимость, недавно полученная в наследство.

Цены на входящие в перечисленные категории квартиры с марта-апреля 2022 года снизились на 15 процентов. В то же время стоимость наиболее ликвидных объектов с ремонтом, в хороших домах и удобных районах, находится на уровне цен начала года.

По итогам октября 2022 года вторичное жилье наиболее заметно подешевело в Восточном, Зеленоградском, Южном и Северо-Западном административных округах Москвы. Лидирующие по снижению цен на недвижимость районы назвали в риелторском агентстве Est-a-Tet, передает «РБК».

Относительно сентября в Восточном АО средняя цена квадратного метра уменьшилась на 2,8 процента, до 274,5 тысячи рублей. В Зеленоградском АО «квадрат» подешевел на 2,7 процента, до 210,8 тысячи рублей, в Северо-Западном АО — на 2,6 процента, до 366,3 тысячи рублей.

Четвертое место занял Юго-Западный АО, снижение в котором составило 1,9 процента, до 327,8 тысячи рублей за метр, а пятое — Западный АО, где стоимость «квадрата» уменьшилась на 1,62 процента, достигнув 446,9 тысячи рублей. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Старой Москвы в октябре составила 438,1 тысячи рублей — на 2,5 процента меньше, чем в сентябре.

В октябре москвичам назвали районы с наиболее дешевыми однокомнатными квартирами и студиями. По итогам сентября самые доступные студии располагаются в Зеленоградском округе, а самые доступные «однушки» — на северо-востоке города.

Самая быстропродаваемая жилая недвижимость в России на вторичном рынке по итогам сентября - однокомнатные квартиры, а самая высокая активность рынка зафиксирована в Ростовской области, говорится в материалах исследования "Домклик".

"Быстрее всего продаются однокомнатные (55 дней) и двухкомнатные квартиры (63 дня). Медленнее всего - трехкомнатные (76 дней). В тройку лидеров по скорости продажи "однушек" входят Ростовская область (41 день), Красноярский край (45 дней) и Волгоградская область (47 дней)" - говорится в сообщении сервиса по итогам сентября 2022 года.

Дольше всего на экспозиции находились однокомнатные квартиры в Республике Татарстан (65 дней), Новосибирской и Нижегородской областях (по 63 дня).

Из материалов "Домклик" следует, что в сентябре самая высокая активность вторичного рынка жилой недвижимости среди регионов РФ была в Ростовской области: субъект занял первое место по скорости продаж как среди однокомнатных квартир, так и среди двух- и трехкомнатных.

В целом аналитики "Домклик" отметили постепенное увеличение сроков экспозиции квартир всех категорий на вторичном рынке в РФ. Так, в июне 2022 года они был 47, 50 и 63 дня для одно-, двух- и трехкомнатных квартир соответственно. В сентябре сроки экспозиции составили 55, 62 и 74, соответственно, а по итогам октября, согласно предварительным данным сервиса, достигли 57, 65 и 75 дней.

"Сегодняшнее плавное увеличение срока реализации вторичного жилья говорит, скорее, не о падении спроса, а о нормализации притока новых предложений в сравнении с весенне-летним периодом", - процитировали в сообщении руководителя аналитического центра дивизиона "Домклик" Сбербанка Марию Ромчанову.

Говорить о спросе на дома с бомбоубежищами преждевременно, считает вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил интерес россиян к домам с бункером.

Начавшийся тренд

Ранее появилась информация, что покупателей жилья в Москве начали информировать о наличии в доме бомбоубежищ. Сведения о наличии в здании или недалеко от него бункеров начали появляться в объявлениях о продаже квартир.

«Я не могу сказать, что это носит какой-то массовый характер. Сейчас непростой рынок недвижимости, люди ищут любые возможности, которые позволили бы обратить внимание на их объекты на рынке. Вполне возможно, что кто-то считает, что наличие бомбоубежища может увеличить ликвидность помещения на рынке», — считает Апрелев.

При этом эксперт отметил, что если подходить к вопросу наличия бомбоубежища в доме серьезно, то нужно понимать более подробно информацию о том, что это за бомбоубежище.

«Потому что бомбоубежище бомбоубежищу рознь — это может быть просто подвал или это может бомбоубежище, которое полностью соответствует определенному уровню», — заявил Апрелев.

Развлечение

Питерский риелтор, руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Глобал Консалтинг» Алексей Силантьев в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что информация о наличия бомбоубежища в доме не привлечет покупателей.

«С точки зрения профессиональной деятельности это ерунда полная. Сегодня описание квартиры не ограничено ничем, предела в количестве символов нет. И люди позволяют себе про квартиру писать абсолютно все», — отметил Силантьев.

Риелтор напомнил, что, когда покупатель ищет квартиру, ему надо обработать большое количество информации. А чем более лаконично информация представлена, тем проще ее обрабатывать, добавил он.

«Когда человеку нравится, он совершенно спокойно при просмотре объекта выяснит все нюансы. Но сначала ему надо просто обработать информацию, и для этого достаточно обратить внимания на ключевые моменты: по доверенности или нет, был ли потоп или что-то такое, состояние и так далее», — рассказал Силантьев.

Госдума рассматривает законопроект, который освободит часть россиян от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, находящегося в собственности менее трех лет, передает Life со ссылкой на соответствующий документ. В настоящее время заградительный срок, после которого НДФЛ оплачивать не нужно, зависит от способа приобретения жилплощади: он может быть равен либо трем годам, в случае, если это единственное жилье или оно получено в наследство, либо пяти.

От НДФЛ также освобождаются продавцы, имеющие минимум два ребенка и планирующие на вырученные деньги приобрести недвижимость большей площади. Законодатели предлагают распространить существующие правила на всех граждан РФ, но с рядом условий. Во-первых, продаваемое жилье должно быть единственным. Во-вторых, сделка по покупке новой квартиры или дома должна быть совершена не позднее 30 апреля года, следующего за годом продажи.

В-третьих, площадь и кадастровая стоимость приобретенной недвижимости должны быть больше чем у проданной. В-четвертых, кадастровая стоимость реализованного жилья должна быть не выше 50 млн. руб.

Сейчас НДФЛ при продаже недвижимости составляет 13% от дохода, полученного по такой сделке.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме заявили о намерении внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, согласно которому лимит по налоговому вычету при покупке жилья может вырасти на 30%.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал недвижимость одним из надёжных способов сохранения активов.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что рынок жилья неоднороден.

«Он очень тонко сегментирован по доходам и ценам: кто-то покупает жильё для собственного проживания, кто-то — для того, чтобы улучшить условия, кто-то приобретает квартиры и дома для сохранности своих накоплений и для заработка на аренде. Это разные подходы, но в целом рынок действительно замедлился», — сообщил Беляев.

По его мнению, в целом это действительно проверенный способ сохранения средств, но нужно учитывать отдельные варианты.