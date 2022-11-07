Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
9 часов назад

Названы регионы России с подорожавшей ипотекой

Lenta.ru

С января по сентябрь 2022 года средние ставки по ипотеке выросли в 29 регионах России. Субъекты с подорожавшими кредитами на жилье назвали в Центробанке (ЦБ), пишет РИА Новости.

Названы регионы России с подорожавшей ипотекой
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.comKonstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Заметнее всего, по данным аналитиков, ставка по ипотеке выросла в Ставропольском крае — с 7,81 процента до 11,67 процента годовых. В пятерку лидеров по увеличению показателя также вошли Северная Осетия — Алания (с 7,74 процента до 9,48 процента), Краснодарский край (с 6,66 процента до 8,29 процента), Бурятия (с 6,02 процента до 7,6 процента) и Ленинградская область (с 6,4 процента до 7,97 процента).

Сильнее всего в этот же период ипотечные ставки снизились в Чеченской республике (с 12,07 процента до 7,73 процента), на Камчатке (с 7,77 процента до 5,04 процента), в Карачаево-Черкесии (с 9,67 процента до 7,92 процента), Самарской области (с 8,31 процента до 6,62 процента) и Мурманской области (с 7,66 процента до 6,22 процента).

При этом в целом по России средняя ставка по ипотечным кредитам с января по сентябрь незначительно снизилась — с 7,34 процента до 7,24 процента годовых.

Ранее стало известно, что в выдаче ипотеки часто отказывают россиянам с проблемной кредитной историей — на такие случаи приходится 47 процентов негативных ответов от банков.

Недвижимость,Ставки по ипотеке,Ипотека,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители