Названы подешевевшие категории недвижимости в Москве

Три подешевевшие по итогам сентября 2022 года категории вторичной недвижимости в Москве назвал «Ленте.ру» генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

«Первая категория — продаваемые по доверенности объекты, на которые собственник делает значительную скидку. При этом в объявлении не указывается, что жилье продается по доверенности, из-за чего создается иллюзия снижения цен на рынке в целом», — сообщил он.

Вторая категория — квартиры без ремонта с невысоким спросом, а третья — недвижимость, недавно полученная в наследство.

По словам эксперта, более чем за полгода цены на квартиры из этих категорий снизились на 15 процентов.