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1 час назад

Финансовый эксперт Глазков дал советы, как обезопасить себя при оформлении ипотеки

RT на русском

Финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, при каких условиях стоит брать сейчас ипотеку, а также как обезопасить себя при её оформлении.

Эксперт рассказал, как обезопасить себя при оформлении ипотеки
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, есть две основные цели для покупки квартиры.

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Первая — недвижимость как инвестиция, то есть вы не планируете заселяться в жильё сами, а есть задача в краткосрочной или среднесрочной перспективе заработать на её продаже.

Вторая, как добавил аналитик финансового маркетплейса «Сравни», — недвижимость для жизни.

В первом случае, как подчеркнул Глазков, стоит повременить с ипотекой.

«Из-за санкционных рисков и падения реальных доходов стоимость недвижимости может ещё долго постепенно снижаться. Поэтому есть вероятность, что вложения в квартиру не принесут прибыли в течение года», — предупредил он.

Другая проблема — повышение рисков в случае инвестиции в новостройку.

Он напомнил, что застройщиков до конца года освободили от штрафов в случае задержки сдачи жилья. Это лишает покупателей рычагов давления на недобросовестного исполнителя.

«При этом покупка недвижимости для личного проживания в ипотеку — оправданное вложение. Сегодня действует много льгот от государства, которые помогут семье выгодно приобрести жильё», — добавил Глазков.

Кроме того, эксперт посоветовал посчитать дополнительные расходы, например на страхование ипотеки.

«Не спешите покупать страховку в банке, который выдаёт кредит. Сравните стоимость полиса у разных страховщиков, которые аккредитованы банком. Оцените надёжность своего работодателя. Если у вас есть сомнения по поводу стабильности дохода — лучше отложите покупку жилья», — порекомендовал специалист.

Внимательно изучите документы, подтверждающие владение квартирой, — в последние годы участились случаи мошенничества, заявил Глазков.

«Это, например, договор купли-продажи в случае покупки, свидетельство о праве на наследство, договор о передаче в собственность при приватизации. Чтобы узнать, нет ли у квартиры других собственников, запросите справку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)», — подчеркнул он.

Если вы покупаете в ипотеку первичку, обязательно нужно проверить и застройщика.

«Изучите сайты ФССП, арбитражного суда, чтобы исключить риск сделки с недобросовестным застройщиком. Кроме того, отложите деньги на случай, если дом сдадут с задержкой. В таком случае вам придётся искать временное жильё, например продлить контракт аренды квартиры», — заключил собеседник RT.

Ранее заслуженный юрист Соловьёв назвал способы ускорить погашение ипотеки.

Недвижимость,Максим Глазков,ФССП России,
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