В Москве резко подешевело жилье премиум-класса

В Москве стоимость квартир и апартаментов премиум-класса подешевела 14 процентов — с 51,4 миллиона до 44,4 миллиона рублей. О резком снижении цен на элитное жилье «РБК-Недвижимости» рассказали аналитики компании «Метриум».

Фото: Мослента Мослента

По словам экспертов, цены на такой вид недвижимости снижаются из-за уменьшения площади помещений. В частности, сейчас отдельное помещение в премиальных новостройках достигает 77,8 квадратных метра, тогда как в сентябре 2021 года средняя площадь равнялась 90 квадратным метрам.

Одной из причин снижения цен также является строительство премиальных комплексов в нехарактерных для этого сегмента, более «дешевых» районах Ростокино, Даниловский, Филевский Парк и Дорогомилово.

На ситуацию также повлиял рост предложения жилья в других сравнительно недорогих проектах премиум-класса. Порядка 40 процентов помещений в продаже сосредоточено в трех комплексах, где один квадратный метр стоит от 406 тысяч до 547 тысяч рублей. Фактически это нижняя ценовая граница в премиальном сегменте.