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1 час назад

В Москве резко подешевело жилье премиум-класса

Мослентаиещё 2

В Москве стоимость квартир и апартаментов премиум-класса подешевела 14 процентов — с 51,4 миллиона до 44,4 миллиона рублей. О резком снижении цен на элитное жилье «РБК-Недвижимости» рассказали аналитики компании «Метриум».

В Москве резко подешевело жилье премиум-класса
Фото: МослентаМослента

По словам экспертов, цены на такой вид недвижимости снижаются из-за уменьшения площади помещений. В частности, сейчас отдельное помещение в премиальных новостройках достигает 77,8 квадратных метра, тогда как в сентябре 2021 года средняя площадь равнялась 90 квадратным метрам.

Одной из причин снижения цен также является строительство премиальных комплексов в нехарактерных для этого сегмента, более «дешевых» районах Ростокино, Даниловский, Филевский Парк и Дорогомилово.

На ситуацию также повлиял рост предложения жилья в других сравнительно недорогих проектах премиум-класса. Порядка 40 процентов помещений в продаже сосредоточено в трех комплексах, где один квадратный метр стоит от 406 тысяч до 547 тысяч рублей. Фактически это нижняя ценовая граница в премиальном сегменте.

Ранее стало известно о «беспрецедентных скидках» на один тип жилья в Москве.

Недвижимость,
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