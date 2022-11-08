В России подорожали земельные участки

Цены на земельные участки под строительство частного дома в России в третьем квартале 2022 года выросли на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года, достигнув 50 тыс. рублей за сотку, говорится в исследовании "Авито недвижимости", которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"В сегменте участков, подходящих под индивидуальное жилищное строительство, спрос и предложение на "Авито недвижимости" синхронно увеличились на 1%. Стоимость лотов по итогам третьего квартала год к году выросла на 20%, составив 600 000 рублей (50 000 руб. за сотку)", - говорится в сообщении.

Самые дорогие участки под строительство частного жилого дома, по данным "Авито", располагаются в Крыму (1,95 млн рублей), Краснодарском крае (1,6 млн рублей), Ленинградской (1,35 млн рублей), Ростовской (1,29 млн рублей) и Московской областях (1,2 млн рублей).

Таким образом, в третьем квартале продолжился тренд на загородную жизнь, сложившийся еще во время пандемии, отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито недвижимости" Сергей Хахулин.

"Из соображений экономии россияне предпочитают покупать земельные участки без подряда: самостоятельно определяют проект, выбирают материалы и курируют сроки строительства", - приводятся в сообщении его слова.

Кроме того, спрос на земельные участки сельхозназначения в среднем по России за год вырос на 11%, а предложение - на 6%. Стоимость подобных участков в третьем квартале составила 449 тыс. рублей, показав рост по сравнению с 2021 годом на 28%. Как пояснил Хахулин, такая динамика связана с вступившим в силу в марте законом, который разрешил строить и эксплуатировать один жилой дом на участке сельхозназначения.