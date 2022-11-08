В Москве снизились цены на новостройки премиум-класса

За последние 12 месяцев единственным подешевевшим сегментом московского рынка жилья стала премиум-недвижимость: средняя стоимость премиум-квартиры упала на 14 процентов, с 51,4 миллиона до 44,4 миллиона рублей. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на данные «Метриума».

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Аналитики связали падение цен на дорогое жилье с уменьшением его площади и снижением цены квадратного метра. Премиум-недвижимость приблизилась к показателям новостроек бизнес-сегмента.

К началу ноября средняя площадь квартиры в премиум-новостройке составляла 77,8 квадратных метра, а в сентябре 2021 года - 90 «квадратов», на 14 процентов больше.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка рассказала, что в «премиуме» появляется все больше масштабных проектов, новостроек-высоток, и это позволяет снижать цены.

При этом московское эконом-жилье и новостройки комфорт-класс за год в среднем подорожали на четыре процента, а жилье бизнес-класса - на шесть процентов.

Ранее самой дорогой московской квартирой признали пятиуровневый пентхаус стоимостью 6,9 миллиарда рублей и площадью 1800 «квадратов». Он расположен в жилом комплексе «Венский дом» в центре Москвы. В квартире есть 23-метровый бассейн, частная винодельня с дегустационным залом, сигарная комната и тир.