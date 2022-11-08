Названы самые выгодные для инвестиций объекты недвижимости

«Реже всего можно встретить предложения с компактными домами в современном стиле в экологичных живописных районах. А именно они пользуются максимальным спросом. Стильные барнхаусы или занятные А-фреймы площадью до 70 квадратных метров сдаются куда дороже, чем типичные постройки 80-х годов со всеми удобствами. Стоимость такой посуточной аренды достигает 10 000 рублей», — пояснил Котлов.