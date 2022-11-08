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2 часа назад

Названы самые выгодные для инвестиций объекты недвижимости

Газета.Ru

Компактные дома в современном стиле в живописных районах пользуются максимальным спросом и являются наименее рискованными объектами недвижимости для инвестиций, рассказал в беседе с Life директор по продажам компании HalleHouse Вячеслав Котлов. По его словам, стоимость их посуточной аренды может достигать 10 тыс. руб.

Названы самые выгодные для инвестиций объекты недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Реже всего можно встретить предложения с компактными домами в современном стиле в экологичных живописных районах. А именно они пользуются максимальным спросом. Стильные барнхаусы или занятные А-фреймы площадью до 70 квадратных метров сдаются куда дороже, чем типичные постройки 80-х годов со всеми удобствами. Стоимость такой посуточной аренды достигает 10 000 рублей», — пояснил Котлов.

Что касается инвестиций в квартиры, эксперт рекомендует рассмотреть варианты на окраине города, поскольку гораздо труднее найти арендатора, который будет задорого снимать недвижимость в центре.

Ранее стало известно, что число объявлений о срочной продаже недвижимости на вторичном рынке в России возросло на 85% с марта 2022 года и достигло абсолютного исторического максимума.

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