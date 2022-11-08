Названы условия выгодной оценки жилья

На стоимость недвижимости, которую определяет оценщик перед ее продажей, в первую очередь будет влиять ситуация на рынке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соучредителя Центра независимой экспертизы собственности Кирилла Кулакова.

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По словам эксперта, рынок недвижимости отличается цикличностью, и после роста цен всегда приходит спад. По этой причине специалист порекомендовал проводить оценку жилья тогда, когда он будет на пике. Вторым условием, влияющим на выгодную оценку недвижимости, Кулаков назвал сезонность — например, следует учитывать то, что дачи зимой стоят дешевле на 15-20 процентов.

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Третий фактор, на который обратил внимание эксперт — наличие развитой инфраструктуры локации, где расположен объект. Кулаков посоветовал указать оценщику на близость транспортных магистралей и шаговую доступность школы, детского сада, медицинского учреждения. Четвертым условием, влияющим на оценку недвижимости, специалист назвал степень износа дома — если по документам в нем недавно проводили капремонт, это повысит стоимость продаваемого жилья. Кроме того, цена квартиры увеличится, если во дворе есть камеры видеонаблюдения, детские и спортивные площадки, а также шлагбаум, который перекрывает въезд во двор посторонних. Кулаков отметил, что положительное влияние на мнение оценщика окажет наличие ремонта и отсутствие хлама в квартире.

Специалист напомнил, что деятельность профессионального оценщика регулируется Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», и за каждую оценку он несет профессиональную ответственность. Эксперт добавил, что не стоит надеяться на то, что с ним удастся договориться.