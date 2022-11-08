Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
3 часа назад

Названы условия выгодной оценки жилья

Lenta.ru

На стоимость недвижимости, которую определяет оценщик перед ее продажей, в первую очередь будет влиять ситуация на рынке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соучредителя Центра независимой экспертизы собственности Кирилла Кулакова.

Названы условия выгодной оценки жилья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, рынок недвижимости отличается цикличностью, и после роста цен всегда приходит спад. По этой причине специалист порекомендовал проводить оценку жилья тогда, когда он будет на пике. Вторым условием, влияющим на выгодную оценку недвижимости, Кулаков назвал сезонность — например, следует учитывать то, что дачи зимой стоят дешевле на 15-20 процентов.

Видео дня

Третий фактор, на который обратил внимание эксперт — наличие развитой инфраструктуры локации, где расположен объект. Кулаков посоветовал указать оценщику на близость транспортных магистралей и шаговую доступность школы, детского сада, медицинского учреждения. Четвертым условием, влияющим на оценку недвижимости, специалист назвал степень износа дома — если по документам в нем недавно проводили капремонт, это повысит стоимость продаваемого жилья. Кроме того, цена квартиры увеличится, если во дворе есть камеры видеонаблюдения, детские и спортивные площадки, а также шлагбаум, который перекрывает въезд во двор посторонних. Кулаков отметил, что положительное влияние на мнение оценщика окажет наличие ремонта и отсутствие хлама в квартире.

Специалист напомнил, что деятельность профессионального оценщика регулируется Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», и за каждую оценку он несет профессиональную ответственность. Эксперт добавил, что не стоит надеяться на то, что с ним удастся договориться.

В сентябре эксперты рынка недвижимости пришли к выводу, что для быстрой продажи ипотечной квартиры необходимо договориться с банком и оценить ее, установив цену на пять процентов ниже стоимости предложения на рынке. Кроме того, в объявлении о продаже они посоветовали не указывать, что жилье находится в ипотеке, так как данный факт может оттолкнуть потенциальных владельцев.

Недвижимость,Кирилл Кулаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители