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1 час назад

Эксперт назвала четыре способа сэкономить на покупке квартиры

Мария Иванова

Инвестор Татьяна Волкова рассказала о четырех способах купить жилье дешевле - торговаться, выбирать наиболее выгодную ипотеку, пользоваться налоговыми вычетами и учитывать инфраструктурные факторы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт назвала четыре способа сэкономить на покупке квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Волковой, наиболее успешным методом остается торг, особенно сейчас, когда покупателей на рынке недвижимости стало меньше.

«Не стесняйтесь торговаться, за установленную продавцом цену купить всегда успеете. Дисконт иногда доходит до сотен тысяч рублей, а иногда и до десятков миллионов», - отметила эксперт.

По ее словам, главные обоснования торга - низкий спрос, переговоры с несколькими продавцами и наличие хороших альтернатив, а также замеченные в квартире недостатки.

Если квартиру планируют купить в ипотеку, нужно изучить все доступные процентные ставки. Волкова подчеркнула, что даже разница в 0,5 процента может заметно повлиять на расходы.

Третий способ сэкономить - воспользоваться налоговым вычетом. Налоговая возместит 13 процентов за покупку квартиры и за уплаченные проценты по ипотеке. От налогов в случае с квартирой освобождается сумма в два миллиона рублей (если квартира дороже - сумма вычета не изменится)

Кроме того, Волкова советует внимательно анализировать инфраструктуру - на цену жилья будет влиять доступность метро и другого транспорта, торговый центр поблизости и социальная инфраструктура, от чего-то покупатель может отказаться, от чего-то - нет.

Опрошенные РБК эксперты ранее назвали серьезные ошибки, которые россияне совершают, покупая «вторичку». Чаще всего люди игнорируют состояние проводки и сантехники, а также приобретают квартиру без проверки ее юридической истории. Если при приватизации квартиры не учли интересы несовершеннолетних жильцов или у жилья, недавно перешедшего по наследству, появились новые наследники, сделка может быть оспорена.

Недвижимость,Татьяна Волкова,
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