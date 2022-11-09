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8 часов назад

Сбербанк ожидает сокращения выдачи ипотеки по итогам года на 14%

РИА Недвижимость

Сбербанк ожидает по итогам 2022 года сокращения объема выдачи ипотеки на 14% по сравнению с прошлым годом, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Сбербанк ожидает сокращения выдачи ипотеки по итогам года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Объем выданных ипотечных кредитов будет примерно на 14% меньше, чем в прошлом году. На наш взгляд, это вполне прогнозируемый результат", — сказал он.

По данным "Сбера", объем выданной банком в 2021 году ипотеки составил 2,9 триллиона рублей.

При этом в июне в кулуарах ПМЭФ Царев говорил в интервью РИА Новости, что снижение объема выдачи ипотеки в 2022 году ожидается на 20-30%.

ЦБ РФ прогнозирует рост ипотечного кредитования в стране по итогам текущего года на 14-17%.

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