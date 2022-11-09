Россиянам назвали способы сэкономить на покупке квартиры

Сэкономить при покупке квартиры россиянам помогут торг и налоговые вычеты. Способы обзавестись жильем на более выгодных условиях назвала в беседе с News.ru инвестор Татьяна Волкова.

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На фоне значительного падения спроса на рынке недвижимости у покупателей появляется возможность серьезно сбить стоимость благодаря торгу, заявила эксперт. Так, разница в цене может составлять более 10 миллионов рублей. Волкова отметила, что основанием для торга может стать не только падение спроса, но и обнаружение каких-либо недочетов при осмотре квартиры.

В том случае, если жилье приобретается в кредит, собеседница News.ru рекомендует внимательно ознакомиться со всеми доступными процентными ставками на рынке. Волкова подчеркивает, что даже разница в 0,5 процента может серьезно отразиться на расходах покупателя. Она также советует изучить тему страхования жизни, потому как в этой сфере стоимость услуг может различаться вдвое.

Специалист также порекомендовала использовать любые доступные налоговые вычеты при покупке жилья в кредит. «Для этого нужно подать документы в налоговую и возместить те самые 13 процентов на покупку квартиры и на уплаченные проценты по ипотеке, если вы используете кредитный рычаг», — пояснила инвестор.

Она также посоветовала составить четкий чек-лист, в который будут включены все необходимые покупателю условия. При анализе объекта Волкова призвала как следует его изучить, оценив его расположение, удаленность от центра города и метро, если оно есть. По ее словам, все упомянутые факторы могут значительно сказаться на стоимости квартиры.