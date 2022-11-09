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4 часа назад

В Москве упала выручка застройщиков

Lenta.ru

Выручка московских застройщиков значительно сократилась на фоне снижения спроса и роста экспозиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора компании «Донстрой» Евгении Колосовой.

В Москве упала выручка застройщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С начала 2022 года выручка девелоперов в районах старой Москвы упала на 10 процентов относительно аналогичного периода в 2021 году, с сентября по октябрь 2022-го показатель сократился на 46 процентов.

«Беспрецедентное падение. Такое падение было в локдаун», — отметила Колосова.

Наиболее значительное проседание по обороту было зафиксировано в сегментах «люкс» и «премиум» — выручка снизилась на 35 процентов. В бизнес-классе прибыль сократилась на 25 процентов, а в сегменте «эконом и комфорт» выросла на восемь процентов. По словам Колосовой, в последнем случае удорожание лотов компенсировало снижение числа контрактов.

При этом экспозиция новостроек в старой Москве достигла максимума за последние три года.

«При сегодняшнем спросе последних двух-трех месяцев нам вот это все, не выводя ничего нового, продавать года четыре. И хороший вопрос — каким образом продолжать наполнять эскроу, получать нормальное проектное финансирование, каким образом балансировать», — добавила Колосова.

В июле сообщалось, что российские застройщики согласились продавать жилье на 15 процентов дешевле ради привлечения покупателей. 82 процента опрошенных девелоперов считают прямые скидки наиболее эффективным инструментом стимулирования спроса.

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