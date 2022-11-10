Россиян предупредили о рисках покупки жилья по доверенности

Вице-президент Гильдии риелторов Олег Самойлов рассказал, что при покупке жилья по доверенности можно столкнуться с подделками и попытками собственника оспорить сделку. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Самойлов отметил, что из-за отъезда многих собственников в РФ все чаще совершают сделки с недвижимостью по доверенности.
«Доверенность может быть и поддельной, ее следует проверить. Но проблема в том, что все-таки не сам собственник осуществляет свое волеизъявление», - подчеркнул эксперт.
Он объяснил, что из-за удлиненной юридической цепочки (собственник-поверенный-покупатель) возникают дополнительные риски.
«Собственник может заявить, что «я не я, лошадь не моя, я совсем не это имел в виду», - отметил Самойлов.
По его мнению, скорее всего, поверенному удастся доказать, что сделка совершалась по воле собственника, но покупателю придется потратить на ситуацию время и много сил.
Эксперты, опрошенные РБК, ранее назвали главные ошибки россиян при покупке жилья на вторичном рынке: они игнорируют состояние проводки, сантехники и приобретают квартиру без проверки ее юридической истории.
Юристы посоветовали не покупать жилье, в котором часто менялись собственники или прописано много человек. Уже после сделки могут вмешаться третьи лица, претендующие на жилье, - бывшие супруги собственника, дети и наследники.