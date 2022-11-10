Россиян предупредили о рисках покупки жилья по доверенности

Вице-президент Гильдии риелторов Олег Самойлов рассказал, что при покупке жилья по доверенности можно столкнуться с подделками и попытками собственника оспорить сделку. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Самойлов отметил, что из-за отъезда многих собственников в РФ все чаще совершают сделки с недвижимостью по доверенности.

«Доверенность может быть и поддельной, ее следует проверить. Но проблема в том, что все-таки не сам собственник осуществляет свое волеизъявление», - подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что из-за удлиненной юридической цепочки (собственник-поверенный-покупатель) возникают дополнительные риски.

«Собственник может заявить, что «я не я, лошадь не моя, я совсем не это имел в виду», - отметил Самойлов.

По его мнению, скорее всего, поверенному удастся доказать, что сделка совершалась по воле собственника, но покупателю придется потратить на ситуацию время и много сил.

Эксперты, опрошенные РБК, ранее назвали главные ошибки россиян при покупке жилья на вторичном рынке: они игнорируют состояние проводки, сантехники и приобретают квартиру без проверки ее юридической истории.