Москвичам отсоветовали продавать готовые квартиры

Осенью 2022 года москвичам посоветовали покупать квартиры на вторичном рынке, а не продавать этот тип недвижимости. Об этом рассказал гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков, пишет «Российская газета».

Фото: Мосжилинспекция Мосжилинспекция

«Сегодня любую квартиру можно продать быстро. Но нужно понимать, сколько на этом потеряет продавец и готов ли он потерять эти деньги», — пояснил специалист.

По словам Летенкова, цены на готовое жилье в столице упали минимум на пять процентов и примерно соответствуют уровню конца 2021 года и начала 2022-го. Собственники квартир, как отметил эксперт, ведут себя по-разному — одни не намерены предоставлять дисконты, а другие готовы срезать ценник на 1-1,5 миллиона рублей.