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45 минут назад

Москвичам отсоветовали продавать готовые квартиры

Lenta.ru

Осенью 2022 года москвичам посоветовали покупать квартиры на вторичном рынке, а не продавать этот тип недвижимости. Об этом рассказал гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков, пишет «Российская газета».

Москвичам отсоветовали продавать готовые квартиры
Фото: МосжилинспекцияМосжилинспекция

«Сегодня любую квартиру можно продать быстро. Но нужно понимать, сколько на этом потеряет продавец и готов ли он потерять эти деньги», — пояснил специалист.

По словам Летенкова, цены на готовое жилье в столице упали минимум на пять процентов и примерно соответствуют уровню конца 2021 года и начала 2022-го. Собственники квартир, как отметил эксперт, ведут себя по-разному — одни не намерены предоставлять дисконты, а другие готовы срезать ценник на 1-1,5 миллиона рублей.

Ранее специалист заявил, что в Москве подешевели три категории вторичного жилья — продаваемые по доверенности объекты, квартиры без ремонта, спрос на которые невысокий, и полученная в наследство недвижимость. Цены на входящие под это описание квартиры с марта-апреля 2022 года снизились на 15 процентов.

Недвижимость,
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