В России вновь зафиксировали падение спроса на новостройки

«Хотя рынок у нас встал в конце марта полностью. Нормальное снижение и эти осознания начали приходить к нам ближе к концу июня. Соответственно, все это плавно происходит. По моему мнению, если мы будет находиться в той же ситуации, что и сейчас, то рынок продолжит снижаться. Сейчас будет некое оживление перед Новым годом, когда, возможно, снижение остановится, но не будет роста, я так думаю. То есть все будет проходить примерно по тем же ценам в рекламе, что и сейчас, со стандартным не очень значительным торгом. А потом традиционно после Нового года будет затишье месяца на два, когда будут какие-то хорошие дисконты».