В России вновь зафиксировали падение спроса на новостройки

В Московском регионе по итогам октября продажи квартир по данным Dataflat и ЦИАН снизились более чем на треть. Некоторые петербургские застройщики говорят о падении спроса в два-четыре раза. В Екатеринбурге падение составило 33%.
«Впервые за длительный период средние цены предложения упали и в Москве, и в Московской области более чем на 1%», — пишет Forbes со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».
В Москве квартиры в новостройках подешевели на 1,5%, — 1,7%. В Подмосковье на 1,3%. Таким образом, средний ценник квадратного метра, по данным ЦИАН, в октябре составил 320 тысяч 100 рублей в Москве и 163 тысячи 500 рублей в Подмосковье. У других аналитиков можно найти другие цифры. Так, некоторые собеседники радиостанции говорят, что по ряду проектов, уже сидя в офисе, у менеджера можно выбить скидку и в 20%. В итоге вице-президент Российской гильдии риелтеров Константин Апрелев призывает относиться ко всем этим отчетам аналитиков философски:
Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов:
«Одно дело — заявляется цена в публичном пространстве в отношении цен на квартиры со стороны застройщика, и другое — когда вы приходите в офис на сделку. Поэтому мониторинг, я боюсь, что он абсолютно не объективен, и объективно проанализировать цены и предложения на этом рынке на сегодня невозможно по разным причинам. Во-первых, застройщики публикуют рекламу о том, что они сейчас предоставляют скидки. Если посмотреть рекламное пространство, то ценник примерно от 10% снижения цен до 30%. А на самом деле так это или нет — убедиться в этом не может никто, даже аналитики».
Чуть более прозрачная картина сложилась на вторичном рынке. Во-первых, рынок там поживее. Много вновь вышедших на рынок объектов продается по доверенности, потому что действующие собственники не в России. Но этот фактор на ценник пока влияет относительно. Рынок очень инертен, говорит эксперт по недвижимости, риелтор Андрей Веселаго:
Андрей Веселаго, эксперт по недвижимости, риелтор:
«Хотя рынок у нас встал в конце марта полностью. Нормальное снижение и эти осознания начали приходить к нам ближе к концу июня. Соответственно, все это плавно происходит. По моему мнению, если мы будет находиться в той же ситуации, что и сейчас, то рынок продолжит снижаться. Сейчас будет некое оживление перед Новым годом, когда, возможно, снижение остановится, но не будет роста, я так думаю. То есть все будет проходить примерно по тем же ценам в рекламе, что и сейчас, со стандартным не очень значительным торгом. А потом традиционно после Нового года будет затишье месяца на два, когда будут какие-то хорошие дисконты».
Но это если не будет новостей. Например, о льготной ставке по ипотеке на «вторичку», что сейчас обсуждается, или каких-то других субсидиях. Или каких-либо еще новостей, которые влияют далеко не только на рынок вторичной недвижимости.