«Домклик»: россияне переключились на покупку жилья на вторичном рынке

Спрос на рынке жилья в России сместился в сторону вторичной недвижимости. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Домклик», написало РИА Новости.

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«Данные показали, что спрос смещается в сторону вторичного рынка. Эксперты объясняют это тем, что продавцы сейчас больше готовы идти на уступки, а число покупателей снизилось», — сообщили аналитики, которые изучили структуру ипотечных кредитов, выданных в октябре.

Уточняется, что на вторичном рынке недвижимости увеличилось количество желающих продать квартиру, при этом сократилось число желающих купить жилье. В связи с этим продавцы охотнее идут на уступки, чтобы поскорее совершить сделку по продаже. В тому же привлекательность новостроек снизилась из-за «оттока значительной части состоятельного населения».