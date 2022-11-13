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32 минуты назад

"Домклик": россияне переключились на покупку жилья на вторичном рынке

Газета.Ruиещё 1

Спрос на рынке жилья в России сместился в сторону вторичной недвижимости. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Домклик», написало РИА Новости.

«Домклик»: россияне переключились на покупку жилья на вторичном рынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данные показали, что спрос смещается в сторону вторичного рынка. Эксперты объясняют это тем, что продавцы сейчас больше готовы идти на уступки, а число покупателей снизилось», — сообщили аналитики, которые изучили структуру ипотечных кредитов, выданных в октябре.

Уточняется, что на вторичном рынке недвижимости увеличилось количество желающих продать квартиру, при этом сократилось число желающих купить жилье. В связи с этим продавцы охотнее идут на уступки, чтобы поскорее совершить сделку по продаже. В тому же привлекательность новостроек снизилась из-за «оттока значительной части состоятельного населения».

Как отметили в пресс-службе сервиса, по России доля сделок на первичном рынке жилья за месяц сократилась на 3 процентных пункта (п.п.) — до 19,3%, на вторичном, наоборот, увеличилась на 3,4 п.п., до 77,4%. Эту тенденцию эксперты «Домклик» начали отмечать с июня 2022 года. До этого месячное снижение на рынке новостроек не превышало 1 п.п.

Недвижимость,
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