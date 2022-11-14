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35 минут назад

Названы города России с уменьшившимися квартирами в новостройках

Lenta.ruиещё 1

В октябре 2022 года среди крупных городов России средняя площадь квартир в новостройках больше всего уменьшилась в Сочи — за год динамика достигла минус 16 процентов. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Площади квартир в российских новостройках начали уменьшаться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Сочи средняя площадь квартир ставила 31 квадратный метр. Городом с уменьшившимися квартирами в новостройках также назвали Москву — за год показатель снизился на 15 процентов, до 47 «квадратов». Топ-3 списка замыкает Саратов с динамикой минус 13 процентов, где средняя площадь составила 49 квадратных метров.

Ниже в списке расположились Воронеж и Уфа, где квартиры уменьшились на 7 процентов. Динамику минус 6 процентов зафиксировали в Краснодаре и Симферополе. На Челябинск пришлось уменьшение на 5 процентов.

«Уменьшение средней площади квартир в новостройках — один из способов сохранить спрос в условиях растущих цен на объекты. Это особенно заметно по городам, в которых квартиры традиционно стоят дорого, таких как Сочи и Москва. При этом тенденция к сокращению площадей является долгосрочной», — объяснил руководитель направления первичной недвижимости компании ДмитДмитрий Алексеев.

Ранее в фонде «Институт экономики города» (ИЭГ) выяснили, что в России за десять лет уменьшились квартиры в новостройках — средняя площадь сократилась на 16,6 процента. За указанный период средняя площадь снизилась до 52,3 квадратных метра.

Недвижимость,Дмитрий Алексеев,
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