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1 час назад

В России задумали запустить льготную ипотеку для жителей Донбасса

Елена Прошина

Банк России проводит консультации с рядом кредитных организаций РФ по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям четырех новых территорий, вошедших в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковской сфере.

В РФ задумали сделать льготную ипотеку для жителей Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседников, люди, которые переселяются с новых регионов, пока не обеспечены финансовыми услугами по нескольким причинам. Данная ситуация обсуждалась на форуме Finopolis, который проходил 10–11 ноября в Москве. В настоящее время Центробанк РФ обсуждает с банками, какие услуги и финансовые продукты они могут предоставить клиентам, у которых миграционный статус не уточнен — они не имеют вида на жительство или российского паспорта. Регулятор задумал запустить льготное жилищное кредитование для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.

Источник агентства отмечает, что финансовый сектор должен проактивно помочь людям, которые потеряли сбережения, жилье, остались без работы. Необходимо предоставить им ипотеку, дать базовые финансовые продукты с учетом того, что их миграционный статус – «долгая и сложная бюрократия». Одна из идей — запуск ипотечных кредитов «на особых льготных условиях».

Недвижимость,Банк России,
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