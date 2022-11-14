В РФ задумали сделать льготную ипотеку для жителей Донбасса

Банк России проводит консультации с рядом кредитных организаций РФ по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям четырех новых территорий, вошедших в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковской сфере.

По словам собеседников, люди, которые переселяются с новых регионов, пока не обеспечены финансовыми услугами по нескольким причинам. Данная ситуация обсуждалась на форуме Finopolis, который проходил 10–11 ноября в Москве. В настоящее время Центробанк РФ обсуждает с банками, какие услуги и финансовые продукты они могут предоставить клиентам, у которых миграционный статус не уточнен — они не имеют вида на жительство или российского паспорта. Регулятор задумал запустить льготное жилищное кредитование для жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.