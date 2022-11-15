В России подорожали новостройки

Специалисты портала «Мир квартир» изучили рынок недвижимости в 70 российских городах и пришли к выводу, что новостройки в крупных городах России подорожали с нового года почти на треть.Пишет РИА Новости.

Фото:

«Самый сильный рост стоимости квадратного метра отмечался во Владикавказе (+34%), Барнауле (+33%), Чите (+33%)», – сообщает агентство.

По данным портала, за десять месяцев этого года стоимость жилья возросла в среднем на 26%, сейчас за квадратный метр придется отдать около 110 тысяч рублей. В тоже время, как пояснил гендиректор портала Павел Луценко в разговоре с РИА Новости, спрос на новостройки постепенно сокращаться.

Во первых, из-за того, что застройщикам стали запрещать«нулевую» ипотеку, по которой ежемесячный взнос был подъемным для покупателей.

Во вторых, сказываются тревожные ожидания среди граждан, которые не располагают к каким-либо долгосрочным проектам, вроде ипотеки.