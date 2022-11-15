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11 минут назад

Москвичи бросились избавляться от жилья

Lenta.ru

По итогам октября число заключенных в Москве договоров купли-продажи вторичного жилья выросло на 11 процентов относительно сентября. О том, что жители столицы бросились избавляться от недвижимости, говорится в исследовании Росреестра, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Москвичи бросились избавляться от жилья
Фото: ТАССТАСС

Всего за месяц было заключено 10,3 тысячи сделок. Октябрьский показатель почти на 60 процентов превысил результаты мая, когда было зафиксировано минимальное за 2022 год число договоров (7,2 тысячи). Всего на вторичном рынке жилья в столице с начала года зарегистрировали 107,7 тысячи сделок — на 21,2 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года.

«На рынок недвижимости, как и на экономику в целом, в данный период времени оказывает большое влияние целый ряд различных факторов. Но тем не менее мы отмечаем, что в ходе структурной экономической трансформации и адаптации к новым условиям сектор вторичного жилья ожидаемо демонстрирует востребованность среди покупателей столичной недвижимости», — заявил руководитель Управления Росреестра по Москве ИгорИгорь Майданов.

Он подчеркнул, что с мая количество переходов прав показывает рост, а разрыв с 2021 годом сокращается.

В сентябре москвичи стали продавать жилье с рекордными скидками на фоне начала частичной мобилизации. В некоторых случаях размер дисконта достиг 30-40 процентов. При этом некоторые продающиеся по заниженной цене объекты риелторы оценили как ликвидные.

Недвижимость,Игорь Майданов,Росреестр,
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