Названы способы избежать обмана при покупке жилья в Турции

Для того, чтобы удалось минимизировать риски при приобретении недвижимости в Турции, следует ни под каким предлогом заранее не вносить наличными никаких сумм «из рук в руки» — в данный момент все расчеты ведутся через банк, по определенным процедурам. Способы избежать обмана при покупке жилья в курортной стране гражданам России рассказал эксперт турецкого рынка недвижимости, представитель портала Turk.Estate Ален Еремеев. Комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Специалист отметил, что приобретать квартиру стоит лишь у «проверенных» продавцов — непосредственно у хозяина, что можно подтвердить документами, либо у риелторы, который обладает лицензией, либо у застройщика. Кроме того, лишних посредников в сделке быть не должно, а комиссия, прописанная в документах, должна быть четко фиксированной, а не случайной.

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Еремеев напомнил, что перед сделкой покупателю следует проверить все документы, а если понадобится — нанять переводчика или заказать перевод на русский язык. Он добавил, что не стоит ставить подписи на документах, текст которых непонятен. Эксперт предупредил, что если перед подписанием договора клиенту предлагают текст только на турецком языке — это плохой знак.

Специалист также объяснил, что при покупке жилья в Турции на руках у продающей стороны обязательно должны быть два документа — так называемый ТАПУ, доказывающий право на собственность, а также искан — технический паспорт недвижимости. Несмотря на то, что приобретение жилья без наличия последнего возможно, при таком раскладе, по словам Еремеева, у иностранных граждан впоследствии могут возникнуть проблемы. В случае, если продавец отказывается показывать документы или откладывает этот процесс, либо просит подписать какие-либо бумаги без показа квартиры, от заключения сделки нужно отказаться. Среди других уловок, которые используют люди, желающие обмануть иностранных покупателей — накрутка цен, попытка «двойной» продажи или подделка свидетельства о собственности.