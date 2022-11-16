Названа мешающая покупать лучшее жилье в Дубае особенность россиян

Риелтор отметил, что рынок жилья в Дубае живет по другим правилам. Квартиры, апартаменты и дома здесь пользуются большим спросом у людей со всего мира, и долгое раздумывание и сравнение вариантов может привести к тому, что желаемый объект достанется более решительному покупателю. «Эти иностранцы умеют считать деньги и понимают, что чем быстрее они примут решение, тем ликвиднее и эксклюзивнее предложение они могут получить. Именно из-за медленного выбора многие россияне сильно проигрывают в деньгах», — объяснил он. Патанин добавил, что в некоторых случаях квартиры забирали забирали из-под носа клиентов из России даже после того, как они вносили плату за предпродажное бронирование еще до официального начала продаж.