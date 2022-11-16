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32 минуты назад

Аналитик Барсуков: цены на вторичную недвижимость могут начать расти до конца 2023 года

Газета.Ru

Цены на недвижимость на вторичном рынке могут начать расти осенью 2023 года. Такой прогноз сделал эксперт рынка Константин Барсуков в разговоре с Lenta.ru.

Аналитик предупредил о росте цен на вторичную недвижимость
Фото: ТАССТАСС

При этом в настоящее время, по его словам, стоимость жилья не растет. Более того к концу 2022 года цены могут упасть на 15-20%.

«На рынке вторичной недвижимости мы только-только начали нащупывать дно, по моим прогнозам мы выйдем на него в конце ноября — в декабре. <...> Предполагаю, что «дно» составит минус 15-20% от январских цен», — допустил Барсуков.

Ситуация на рынке новостроек, как отметил аналитик, складывается иная. Новые квартиры могут подняться в цене, как только в России продлят программу льготной ипотеки. В этом случае застройщики, которые сейчас говорят о бедственном положении, сменят свой тон и отменят акции и скидки, что приведет к росту цен для покупателей.

В первой половине октября газета «Известия» написала, что российский Минстрой посчитал необходимым продлить программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года.

Недвижимость,Константин Барсуков,Госстрой России,
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