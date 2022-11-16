Стоимость новостроек в Китае рекордно упала за 7 лет

Цены на новостройки в КНР в октябре снизились на 1,6%, что стало рекордом за последние 7 лет, с августа 2015 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро статистики Китая.

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Октябрьское снижение оказалось на 0,1% больше, чем в сентябре 2022 года. Тогда стоимость на новое жилье опустилась на 1,5%. Данные рассчитали на основании анализа стоимости новостроек в 70 самых крупных города страны.

Стоимость падет в результате действия ограничений, которые связаны с борьбой против пандемии коронавируса. По расчетам аналитиков агентства недвижимости Centaline, цены продолжат снижаться и в четвертом квартале (октябрь — декабрь) текущего года.

Во второй половине сентября агентство Bloomberg написало, что цены на недвижимость в Китае в августе 2022 года снизились более быстрыми темпами, чем это предполагалось. Тогда сообщалось, что падение стоимости жилья в азиатской стране фиксируют двенадцатый месяц подряд.