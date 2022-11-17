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1 час назад

В России упростят продажу жилья с детскими долями

Ura.Ru

В России хотят упростить продажу жилья с детскими долями. Данный законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшем будущем члены партии «Единая Россия».

В России упростят продажу жилья с детскими долями
Фото: ТАССТАСС

«Долю детей в жилье, например, купленном на средства маткапитала или доставшемся в наследство, могут разрешить менять на долю в квартире близкого родственника», — рассказала председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передают «Известия».

Сегодня же при покупке другой квартиры вместо «детской» сделку приходится в органах опеки, что не всегда удобно для россиян.

Иногда сделка вообще невозможна, отметил гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. В редких случаях органы опеки разрешают купить жилье в новостройке, например, если у ребенка есть доли еще в какой-то недвижимости. Кроме того, некоторые люди хотят провести обмен между несколькими квартирами, либо же продать жилье, чтобы выручить за него деньги. Однако опека редко разрешает продажу квартиры с детскими долями без покупки ему другого жилья, уточнил эксперт.

Ранее председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что российские семьи начнут получать регулярные выплаты из средств материнского капитала на всех детей до трех лет. Так, законопроект предполагает использование маткапитала на первого, второго и третьего ребенка. Пособие объединит сразу несколько выплат.

Также россиянам рассказали об особенностях уплаты налогов и получения вычетов для детей. По словам авторов telegram-канала «Госуслуги: для родителей, у несовершеннолетних может быть обязанность по декларированию доходов и возможность возврата НДФЛ при продаже недвижимости.

Недвижимость,Константин Барсуков,Ярослав Нилов,Единая Россия,Госдума,
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